Arteta parla di Xhaka dopo l’espulsione contro il Burnley; tante critiche al giocatore che piace anche all’Inter

Stagione difficile per Granit Xhaka con la maglia dell’Arsenal. La sua squadra, se in Europa League ha avuto gioco facile contro avversari modesti, in campionato sta mostrando tutti i suoi limiti. Così, come se non bastassero le critiche per alcune prove incolori, il centrocampista svizzero, nell’ultima gara contro il Burnley, ha rimediato un’espulsione diretta dopo aver messo le mani addosso a un avversario. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

Mentre una parte della tifoseria, sui social, si chiede se sia il caso di separarsi, il tecnico Arteta ha difeso Xhaka in conferenza stampa: “E’ stato risolto internamente ed è tutto quello che posso dire. Non è l’unico giocatore che ha avuto momenti difficili. So il motivo dell’espulsione e quello che non posso fare è buttare via tutto perché ha fatto un errore. Tutti commettiamo errori, io sono qui per proteggere i giocatori”. Come anticipato da Calciomercato.it, Xhaka è seguito anche dall’Inter, che non ha fatti passi avanti nonostante i fitti contatti della scorsa estate con l’entourage.