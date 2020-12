Calciomercato Milan, Theo Hernandez annuncia il suo futuro

Calciomercato Milan, Theo Hernandez sempre più protagonista con i rossoneri: il laterale francese ha deciso il suo futuro

Con una doppietta, ha evitato al Milan la prima sconfitta in campionato contro il Parma. Theo Hernandez si conferma uno dei laterali sinistri più forti d’Europa, un vero patrimonio per il club rossonero. L’intuizione di Maldini è stata giusta e la società se lo tiene stretto. Il giocatore ha parlato all’emittente spagnola ‘Onda Cero’, spiegando i suoi programmi per il futuro.

“E’ il miglior momento nella mia carriera – spiega – Non so se al Real Madrid si siano pentiti di lasciarmi andar via. Di sicuro, ero arrivato lì molto giovane. Non penso di tornare lì, in futuro, se dipendesse da me, mi vedo qui al Milan. Qui c’è un campionato molto più fisico che in Spagna. Era da anni che il Milan non era così forte. Credo che possiamo contendere il titolo alla Juventus“. Dichiarazioni d’amore che faranno sicuramente felici i tifosi rossoneri, che possono tornare a sognare in grande dopo un lungo periodo di difficoltà.