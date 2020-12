Theo Hernandez sempre più protagonista nel Milan capolista. Doppietta al Parma e valore del cartellino in ascesa: ma sul mercato non si muove

Milan salvato da Theo Hernandez. Il terzino ex Real Madrid con una splendida doppietta ha permesso al ‘Diavolo’ di rimontare due reti di svantaggio al Parma, evitando così una sorprendente sconfitta alla capolista di Pioli. Da Nesta nel match dell’ottobre 2009 contro il Chievo, è il primo difensore del Milan a segnare due gol in Serie A. Ancora in evidenza Theo, alfiere dello scacchiere milanista e che si conferma uno dei migliori interpreti nel ruolo a livello internazionale.

Milan, Theo Hernandez incanta: Maldini se lo tiene stretto

Il mancino franco-spagnolo, grazie anche all’intuizione del Dt Maldini, sbarcò nell’estate 2019 a Milano per circa 20 milioni di euro dal Real, cifra che ai più era sembrata eccessiva. Il suo valore in questo momento è almeno raddoppiato e non basterebbe un assegno da 40 milioni per strapparlo al Milan. Anzi il club di Via Aldo Rossi se lo tiene ben stretto come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, con il classe ’96 che ha sempre ribadito la volontà di proseguire il matrimonio con i rossoneri attualmente in scadenza nel 2024. Malgrado l’interesse soprattutto delle big inglesi, il desiderio di Theo Hernandez non cambia: ripercorrere le orme di Maldini e fare le fortune del Milan.