Non arrivano buone notizie per Juventus e Milan: triplo accordo raggiunto e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve

Potrebbero uscire dall’elenco delle occasioni d’oro di quest’estate tre calciatori del Real Madrid. Il presidente Florentino Perez preme sull’acceleratore per trovare l’accordo e ufficializzare le firme già domenica quando ci sarà l’assemblea dei cosi del club blancos, come riporta ‘dondiario.com’. Uno sprint che potrebbe togliere a Juventus e Milan, ma non solo, alcuni degli obiettivi su cui si erano posati gli occhi dei club italiani. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus e Milan: Sergio Ramos, Modrid e Vazquez rinnovano

Sergio Ramos, Luka Modric e Lucas Vazquez sono in procinto di prolungare il contratto con la società spagnola. Tutti in scadenza a giugno, da tempo sono accostati alle società italiane. Di Ramos si è a lungo parlato di un interessamento della Juventus, mentre Modric e Lucas Vazquez sono finiti nel mirino soprattutto del Milan. Ora però il Real vuole chiudere i giochi. I tre calciatori hanno espresso la volontà di restare e Perez è pronto ad esaudire i loro desideri: intesa in arrivo, domenica potrebbe essere il giorno del triplo annuncio.