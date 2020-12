Calciomercato Inter, ipotesi scambio con il Cagliari

Ipotesi di scambio Inter-Cagliari: Nainggolan in Sardegna e Cragno a Milano, con il portiere in rossoblù sino a giugno in prestito

Grande protagonista nella sfida di domenica tra Inter e Cagliari, Alessio Cragno sembra essere tornato fortemente di moda in casa nerazzurra. Il club meneghino ha da tempo il portiere toscano nella lista dei propri osservati speciali. A CMIT TV, il suo agente Battistini ha sottolineato come il giocatore meriti una grande squadra. E chissà che questa non possa essere proprio l’Inter.

Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter starebbe pensando ad uno scambio tra Alessio Cragno e Radja Nainggolan. Un’operazione difficile e complessa, con i nerazzurri che penserebbero di lasciare il portiere in prestito in Sardegna sino alla fine della stagione, mentre il belga si trasferirebbe subito in rossoblù. A complicare le cose sono però la valutazione del portiere da parte del Cagliari (giudicata più alta rispetto a quella del belga) e anche lo stipendio del classe 1988, molto più elevato.