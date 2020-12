Granit Xhaka è stato accostato più volte all’Inter: titolare con Arteta, l’Arsenal ha preso ua decisione sul suo futuro

Per Granit Xhaka l’avventura all’Arsenal è ormai giunta ai titoli di coda. Nonostante abbia trovato spazio con l’arrivo di Arteta, lo svizzero non è considerato indispensabile per i Gunners, come riportato dal ‘Daily Mail’. Proprio per questo, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta nel mese di gennaio, la società londinese è pronta a cederlo. Una notizia che potrebbe stuzzicare la fantasia dell’Inter che, come raccontato da Calciomercato.it, non ha perso interesse per il calciatore, anche se contatti concreti non ci sono stati. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Espulso domenica scorsa, Xhaka finora è stato quasi sempre schierato titolare. Nell’ultima gara contro il Burnley la sua espulsione ha fatto molto arrabbiare Arteta che poi lo ha perdonato. Nelle scorse settimane, al di là dell’interesse dell’Inter, si era parlato anche di un possibile scambio tra lui ed Eriksen, un’ipotesi che potrebbe tornare di attualità da qui a gennaio