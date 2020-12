Calciomercato Inter, i nerazzurri di nuovo sulle tracce di un grande ex per il mese di gennaio: affare possibile

Inter a caccia di rinforzi per il mese di gennaio, ma che dovrà muoversi con giudizio sul mercato. Cambiate le prospettive dei nerazzurri dopo l’eliminazione dalla Champions League, le esigenze sono quelle di ridurre una rosa extralarge sia per una questione numerica, sia per una questione economica. Bisognerà dunque provvedere prima a delle cessioni per ogni entrata che si voglia mettere a segno.

Dalla Spagna, in ogni caso, rimbalzano voci nelle ultime ore su un ritorno di fiamma importante per i nerazzurri. Una pista in attacco che riconduce al nome del grande ex Philippe Coutinho. Il brasiliano non rientra più nei piani del Barcellona e di Koeman e tornerà ad avere minutaggio poco e nullo appena ritornerà disponibile Ansu Fati. E’ quanto riferisce il portale ‘Barça Universal’, che riferisce di tre opzioni per il futuro dell’attaccante. Oltre ai nerazzurri, che potrebbero utilizzarlo da seconda punta, in corsa ci sarebbero anche il Psg e il Manchester City.