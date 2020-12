Sorteggi Champions ed Europa League, le reazioni delle italiane

Sorteggi Champions ed Europa League, ecco le reazioni delle squadre italiane agli avversari usciti dalle urne

Sorteggio agrodolce per le squadre italiane tra Champions League ed Europa League. Non sarà facile, alla ripresa a febbraio, affrontare gli avversari portati in dote dalle urne di Nyon. Riportiamo qui le reazioni di dirigenti e allenatori dei club nostrani in vista di match importanti e prestigiosi.

Sorteggi Champions ed Europa League, i commenti

La Lazio pesca i campioni d’Europa del Bayern Monaco e Tare scherza: “Meglio di così non poteva andare… – dice ai microfoni dell’Uefa – Loro favoriti, ma non partiamo battuti, crediamo nella possibilità di sorprendere”. Anche l’Atalanta ha un sorteggio duro con il Real Madrid, il presidente Percassi si gode l’avversario extralusso: “E’ la storia del calcio mondiale – spiega – Vogliamo onorare il grande orgoglio di aver raggiunto ancora gli ottavi e fare bene”.

In Europa League, il Milan ritrova la Stella Rossa, nella riedizione di un match storico. “Sarà emozionante tornare lì – dice Pioli all’Ansa – Sono una squadra solida, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti”. Ritorno al passato anche per la Roma, con Fonseca che ritrova il Braga. “Li conosco bene – afferma al sito ufficiale giallorosso – Conosco bene anche il loro allenatore, non si può credere a una qualificazione facile, so di cosa parlo. Ho tanti amici lì, per me sarà speciale”. Infine il Napoli, che si trova davanti l’ostacolo Granada. “E’ un sorteggio insidioso – spiega il tecnico azzurro Gattuso – Sono un’ottima squadra, sarà dura”.