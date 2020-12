Europa League | Come giocano le avversarie di Milan, Roma e Napoli

Milan, Roma e Napoli hanno conosciuto questa mattina le avversarie di Europa League. Ecco come giocano

Sorteggio tutto sommato positivo per le squadre italiane nei sedicesimi di Europa League. Milan, Roma e Napoli evitano gli spauracchi Real Sociedad, Benfica e Lille e si regalano avversarie che possono regalare qualche insidia ma sembrano alla portata. Il Milan se la vedrà con la Stella Rossa, nella riedizione di un match storico per i rossoneri. I portoghesi del Braga per la Roma, mentre il Napoli pesca gli spagnoli del Granada. Andiamo a scoprire le caratteristiche delle tre rivali delle squadre nostrane.

Europa League, ecco come giocano Stella Rossa, Braga e Granada

Nella Stella Rossa, partiamo da due vecchie conoscenze del calcio italiano. Dejan Stankovic in panchina e Diego Falcinelli in attacco. L’ex centrocampista di Inter e Lazio schiera i suoi con un 4-2-3-1 in cui non ci sono particolari talenti, ma che in patria è piuttosto redditizio. Stella Rossa largamente favorita per la conquista di un nuovo titolo nazionale e che nel girone di Europa League ha creato qualche problema all’Hoffenheim.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Petrovic, Sanogo; Ben Nabouhane, Nikolic, Katai; Falcinelli. All. Stankovic.

Il Braga di Carvalhal gioca con un 3-4-2-1 simile per certi versi a quello della Roma di Fonseca. Anche qui, qualche vecchia conoscenza italica, come il difensore Rolando e l’ex Genoa Medeiros a centrocampo. Le stelle sono Wenderson Galeno e Nico Gaitan, ex Benfica e Atletico Madrid. Nel girone, hanno perso il primato per differenza reti contro il Leicester, perdendo 4-0 in Inghilterra. Abbordabili, ma da prendere con le molle.

BENFICA (3-4-2-1): Matheus; Viana (Rolando), Carmo, Tormena; Esgaio, Castro, Fransergio, Sequeira; Galeno, Horta (Gaitan); Paulinho.

Chi ha pescato peggio è probabilmente il Napoli. Il Granada è squadra non trascendentale ma abbastanza solida e con elementi d’esperienza. Il 4-2-3-1 del tecnico Diego Martinez Penas conta, tra gli altri, sulla regia di Gonalons in mezzo e sul centravanti Molina, ex Getafe. Si segnala sulla trequarti l’ex Udinese Machis, in panchina come rinforzi di lusso pronti a subentrare Kenedy e Soldado, un passato ad altissimi livelli anche in Premier League.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Sanchez, Duarte, Neva; Gonalons, Herrera; Puertas, Milla, Machis; Molina