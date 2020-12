Inter, Cassano contro Conte: “Se non vince lo scudetto è un massacro”

Critiche sull’Inter e su Conte dopo l’eliminazione dalla Champions League, Antonio Cassano non risparmia stilettate al tecnico nerazzurro

L’eliminazione dall’Europa ha aperto il fronte delle critiche, durissime, su Antonio Conte e sulla sua Inter. Il tecnico pugliese nel mirino dopo l’esclusione dalla Champions League e ora chiamato alla riscossa in campionato. Un solo risultato a disposizione, lo scudetto. Ne è convinto anche Antonio Cassano, intervenuto alla ‘Bobo Tv’ con Christian Vieri su Youtube.

Cassano non ha usato parole tenere nei confronti dell’allenatore interista. “Parliamoci chiaro, l’Inter ha fatto malissimo in Champions – ha dichiarato – In Europa serve un calcio di qualità, Eriksen in cinque minuti ha fatto meglio di Gagliardini e Barella. E’ stato un flop, ora Conte può solo vincere lo scudetto altrimenti è un massacro. E lui ha massacrato giocatori fortissimi come Skriniar e Godin, su Hakimi è in confusione, è un giocatore che va lasciato più libero”.