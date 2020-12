Giorni tesi in casa Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League: Conte avrebbe aperto all’addio nel corso della riunione con la dirigenza

Giorni agitati per l’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League. Il pari con lo Shakhtar e anche il post partita nervoso di Conte non è passato inosservato. Ieri è andata in scena una riunione tra il tecnico e la dirigenza per fare il punto della situazione: un vertice durante il quale l’allenatore salentino si sarebbe detto anche disposto a farsi da parte, come raccontato da ‘Libero’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Una mossa non attesa con Conte che si è messo in discussione ma che ha portato ad una risposta compatta da parte della società: andare avanti insieme. Una decisione che, sempre secondo il quotidiano, sarebbe dovuta più ad un aspetto prettamente economico che alla fiducia nell’operato dell’ex Chelsea. Conti alla mano, infatti, esonerare l’allenatore costerebbe quaranta milioni di euro alle casse nerazzurra. Una cifra troppo pesante per valutare l’esonero ed allora i dirigenti hanno scelto la strada della diplomazia. Conte resta, almeno per ora.