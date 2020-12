Juventus, squalifica Morata: UFFICIALE l’esito del ricorso

La Corte sportiva di Appello Nazionale si è espressa sul ricorso presentato dalla Juventus contro la squalifica di Alvaro Morata

La Corte Sportiva di Appello Nazionale ha deciso in merito al ricorso presentato dalla Juventus sulla squalifica di due giornate per Alvaro Morata, espulso al termine della gara contro il Benevento. Come si legge sul comunicato pubblicato dalla Figc, la Corte "accoglie parzialmente e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di 8mila euro".

Per effetto di questa decisione, l’attaccante spagnolo potrà giocare domenica contro il Genoa dopo aver saltato il derby contro il Torino. Un ritorno che farà piacere ad Andrea Pirlo che in avanti non ha molte alternative. Escluso Morata, ci sono Cristiano Ronaldo e un Dybala che vive uno dei periodo più difficili della sua carriera. Titolare contro il Barcellona, l’ex Real Madrid potrebbe essere schierato nuovamente dal primo minuto a Marassi, lasciando proprio la Joya in panchina.