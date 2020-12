Alex Sandro ai microfoni di ‘SkySport’ parla del momento della Juventus

Solo due presenze in campionato, a causa di un infortunio che lo ha tenuto fermo per tutto l’inizio di stagione, ma in Champions League, da quando è rientrato, ne ha inanellate tre di fila: Alex Sandro si sta riprendendo il proprio posto nella formazione di Andrea Pirlo e ai microfoni di ‘SkySport’ ha parlato dell’attuale momento della Juventus, partendo dal trionfo spagnolo: “La vittoria di Barcellona ci dà una spinta in più: ne siamo tutti contenti. Dopo la partita contro il Torino ci siamo detti che dovevamo fare meglio e abbiamo fatto una prestazione più cattiva lucida”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, squalifica Morata: UFFICIALE l’esito del ricorso

Analisi anche del prossimo impegno, che vedrà la Juventus sfidare il Genoa: “Quando siamo andati là loro erano sempre nella stessa posizione di adesso, ma comunque non siamo riusciti a vincere. Giocare a Genova è sempre difficile”.

Chiusura sullo Scudetto, un obiettivo dichiarato che però attualmente vede il Milan essere favorito: “Stanno facendo bene, ma noi siamo la Juventus e siamo sempre stati forti. A fine stagione vogliamo essere primi e se da adesso in avanti le vinciamo tutte alla fine potremo festeggiare”.