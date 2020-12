Calciomercato Napoli, senti Denayer: “Non volevo lasciare Lione”

Jason Denayer, difensore e capitano del Lione, accostato al Napoli nello scorso mercato, ha raccontato dell’interesse del club azzurro nei suoi confronti

“Il Napoli? L’ho sentito, come altri club, ma non volevo lasciare Lione. Alla fine non c’è stato nulla di concreto”. A parlare è Jason Denayer, difensore belga e capitano della squadra francese, accostato fortemente al Napoli nello scorso mercato con contatti intensi tra gli azzurri e il suo entourage come riportato da Calciomercato.it.

“Non volevo andare via da Lione – ha dichiarato il belga a ‘Progress’ – Qui ho trovato una stabilità che nei primi anni da professionista non avevo. Mi sono trovato subito bene e sono cresciuto, come uomo e come calciatore”. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2022 con i transalpini, ma ancora non si parla di rinnovo: “Per ora non stiamo discutendo di un nuovo contratto. Ne parleremo in futuro”. E chissà che il belga non possa tornare di moda in casa Napoli.