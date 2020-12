Nelle ultime settimane Isco è stato spesso accostato alle big di Serie A. Zidane ha parlato anche oggi dello scarso impiego dello spagnolo

Il Real Madrid, dopo aver strappato il pass per gli ottavi di Champions League, si appresta ad affrontare in campionato l’Atletico Madrid di Simeone. Alla vigilia del derby ha parlato Zinedine Zidane in conferenza stampa: “La cosa positiva è la bella partita che abbiamo giocato l’altro giorno. Ora vogliamo prepararci per la partita che abbiamo domani. E’ un derby e noi vogliamo vincere”.

Zidane ha quindi avuto modo di parlare anche di mercato con le delicate situazione dei poco impiegati Marcelo e soprattutto Isco: “Avrò sempre fiducia con questi giocatori. Ma conterò su di loro. Hanno sempre dimostrato i giocatori che sono. L’unica cosa è che non hanno giocato ultimamente. Devo scegliere, e questo è il lavoro che devo fare. Isco? Capisco che abbia giocato pochi minuti, perfettamente. Ci sono molti giocatori qui e questa è la difficoltà dell’allenatore, metterne in campo undici“.

Tanti dubbi quindi aleggiano intorno soprattutto al trequartista spagnolo, poco impiegato ed apparentemente fuori dal progetto, che nelle scorse settimane è stato accostato a Inter, Juventus e Milan per un eventuale approdo in Serie A.