Alla vigilia della sfida decisiva contro il Borussia Moenchengladbach ha parlato Zinedine Zidane, soffermandosi anche sul futuro

Giornata di vigilia anche in casa Real Madrid, con gli spagnoli che domani vivranno una gara da dentro o fuori contro i tedeschi del Borussia Moenchengladbach. Una gara da cui dipenderà anche l’esito del passaggio del turno dell’Inter impegnata invece contro lo Shakhtar in una sfida da vincere. A presentare la serata di domani ci ha pensato Zinedine Zidane in conferenza stampa, scongiurando il temuto ‘biscotto’: “Contro il Borussia Monchengladbach sarà una partita diversa perché conosciamo la situazione. Vogliamo conquistare i tre punti e chiudere il girone da primi. Abbiamo questo in mente e non penso ad altre cose. Ci prepariamo per fare una grande partita, penso positivo e pensiamo solo alla vittoria”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Zidane ha quindi proseguito: “Retrocessione in Europa League? E’ un’ipotesi che non contempliamo. Noi pensiamo solo a fare una grande partita. Il biscotto? Dobbiamo pensare solo a noi, ad affrontare una grande squadra: il resto non ci interessa”.

Infine su un eventuale esonero in caso di fallimento: “Il club farà quello che deve fare, come sempre. Io penso solo alla partita di domani“.