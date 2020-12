Forte del recente rinnovo contrattuale, Pep Guardiola sta pianificando i prossimi colpi di mercato e minaccia anche la Juventus

Archiviata la fase a gironi di Champions League, i club qualificati agli ottavi di finale riceveranno una bella boccata d’ossigeno grazie ai bonus previsti dall’Uefa. Ferma restando la situazione di emergenza legata al Covid, le dirigenze possono pianificare le prossime mosse di calciomercato con qualche margine di manovra in più, ma per arrivare ai grandi colpi bisognerà forse aspettare la prossima estate. Ne è consapevole anche il Manchester City che, dopo la firma del rinnovo contrattuale, è pronto a regalare a Pep Guardiola almeno due colpi importanti.

Calciomercato Juventus, Guardiola vuole Haaland

Uno di questi potrebbe essere Erling Haaland, almeno secondo la ‘Bild’. Stando al quotidiano tedesco, infatti, l’allenatore spagnolo sta monitorando con estrema attenzione la situazione dell’attaccante norvegese, individuato come uno dei principali candidati per sostituire el Kun Aguero. In scadenza di contratto, l’attaccante argentino non ha ancora raggiunto un’intesa con la dirigenza inglese per il rinnovo e potrebbe lasciare il club a zero, ingolosendo Inter, Milan e Juventus.