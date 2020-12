L’Inter ha fallito la qualificazione agli ottavi di Champions League. Nel mirino della critica e di Alessandro Del Piero finisce anche Lukaku

Solo 0-0 per l’Inter nel match contro lo Shakhtar a San Siro. Risultato che non basta ai nerazzurri per passare il turno in Champions League, con la squadra di Antonio Conte eliminata per la seconda volta consecutiva nella fase a gironi. Bufera contro il tecnico e la squadra, con alcuni singoli che finiscono nel mirino della critica dopo la scialba prova contro gli ucraini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter, Del Piero non risparmia Lukaku: Real e City in agguato sul mercato

Tra i flop di serata c’è anche Romelu Lukaku, che non viene risparmiato da Alessandro Del Piero: “Mi spiace vederlo in queste condizioni, è sparito nel secondo tempo. L’ho visto vuoto – le parole dell’ex bandiera della Juventus intervenuto a ‘Sky Sport’ – Una presenza come la sua deve essere più importante. Questo è un peccato per un giocatore che ha qualità enormi e un grande cuore”.

La delusione Champions può alimentare nuovamente i rumors di mercato sul futuro del centravanti belga, oggetto dei desideri di Real Madrid e Manchester City. Lukaku resta però incedibile per l’Inter, che per trattare la cessione del suo pezzo pregiato chiederebbe un assegno di almeno 80 milioni di euro.