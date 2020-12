Coronavirus, il nuovo report settimanale della Fondazione GIMBE: i dati dei contagi sono in rallentamento, ma crollano anche i tamponi

La Fondazione GIMBE ha reso noto l’ultimo report settimanale in merito all’andamento dell’epidemia di coronavirus nel nostro paese. I dati rilevati nella settimana tra il 2 e l’8 dicembre confermano un lieve rallentamento nella crescita dei nuovi casi, sovrastimata da una ‘netta e ingiustificata riduzione dei tamponi‘. Rispetto alla precedente settimana i numeri parlano di una flessione dai 165.879 ai 136.493 nuovi casi, a fronte di una riduzione di oltre 121 mila casi testati e di una sostanziale stabilità del rapporto positivi/casi testati (24,8% vs 24,7%). Sul fronte degli ospedali, diminuiscono sia i ricoveri con sintomi che le terapie intensive (3.345 vs 3.663). Lieve riduzione anche sul versante decessi. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

