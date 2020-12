Coronavirus, il Ministro Speranza: “Rt a 0,91, ma servono nuove misure”

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, non abbassa la guardia: “Rt a 0,91, ma servono nuove misure”. Le sue dichiarazioni

Intervenuto all’evento “Healthcare summit” organizzato da ‘Il Sole 24 Ore’, Roberto Speranza ha fatto un nuovo punto sulla situazione Covid in Italia: “L’Rt è passato in cinque settimane da 1,7, un dato molto preoccupante, a 0,91. Non significa scampato pericolo, ma che le misure adottate hanno prodotto effetti. Ora dobbiamo continuare con misure che ci consentano di non vanificare gli sforzi fatti – avvisa il Ministro della Salute – Se molliamo rischiamo immediatamente di rimetterci in una situazione di grande difficoltà. Per questo siamo costretti a chiedere ancora qualche sacrificio”.

