Coronavirus, il bollettino del 9 dicembre: 12.756 nuovi casi

12.756 nuovi casi e 499 decessi: il bollettino del Ministero della Salute relativo al bollettino del 9 dicembre

Sono 12.756 i nuovi casi da Coronavirus ad oggi, 9 dicembre. Lo ha sottolineato il Ministero della Salute all’interno del bollettino diramato dalla giornata di oggi. Sono invece 499 i decessi. Meno contagi, ma con meno tamponi. In totale i casi da inizio epidemia sono 1.770.149, i morti 61.739. Sono 118.475 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero: oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri. Calano intanto le terapie intensive: sono 3.320, 25 in meno rispetto a ieri.