Non si placano le polemiche dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League con relativo ‘sfogo’ post partita di Conte

Serata amara per l’Inter di Antonio Conte che ha raccolto solamente un pareggio contro lo Shakhtar nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions, con relativa eliminazione dalla competizione. Una vera e propria disfatta che ha avuto inevitabili strascichi anche nel post partita con il tecnico salentino piuttosto polemico al momento dell’intervista ai microfoni ‘Sky’ con Anna Billò e soprattutto Fabio Capello.

Una situazione quella con l’ex allenatore tra le altre di Milan e Juventus, che non è passata sottotraccia, portando ad inevitabili reazioni. Tra queste anche il pensiero di Tony Damascelli che a ‘Radio Radio’ ha evidenziato: “Conte non sopporta Capello, lo so per certo. E quando tra professionisti ci si permette di non rispondere e girarsi dall’altra parte è il massimo della volgarità. E l’Inter e la sua storia non meritano un maleducato“.