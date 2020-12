Antonio Conte nervoso nel post-partita di Inter-Shakhtar rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa dopo l’eliminazione dalla Champions League

E' cocente la delusione dell'Inter per l'eliminazione dalla Champions League, la seconda consecutiva nella fase a gironi con Antonio Conte in panchina. Nerazzurri ultimi nel gruppo e fuori anche dall'Europa League dopo lo 0-0 di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. Antonio Conte ha mostrato un certo nervosismo a fine gara davanti ai microfoni e non solo intervenendo in TV.

Anche in conferenza stampa alle domande dei giornalisti il tecnico nerazzurro ha risposto in maniera piccata, in riferimento alla gestione delle sostituzioni: “Ho fatto entrare Perisic, un’ala, al 65′, insieme ad Hakimi, un’altra ala. E’ entrato Sanchez: c’erano tre punte più due esterni offensivi, poi è entrato anche Eriksen. Ci bastava un solo gol per vincere, non riesco a capire a cosa volete arrivare, però rispetto quello che pensate. Giusto che ogni tanto prendiate il fischetto e facciate voi gli allenatori, magari fate meglio“.