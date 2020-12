Le ultime dichiarazioni di Raiola su Pogba hanno scatenato il mercato intorno al francese che piace alla Juventus. Si complica però il ritorno

Il Manchester United di Paul Pogba ha incassato ieri sera una sonora sconfitta contro il Lipsia, costata l’eliminazione dalla Champions League. Un duro colpo per i ‘Red Devils’ che intanto sul fronte mercato potrebbero perdere presto il forte centrocampista francese dopo le ultime dichiarazioni Raiola che ha chiaramente aperto all’addio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Juventus e Real problemi per Pogba: avanti il PSG

Tanti i club che sognano di aggiudicarsi Pogba tra cui anche la Juventus di Andrea Pirlo che spera di riportarlo prima o poi in bianconero. In Spagna ci sarebbero anche Real Madrid e Barcellona ma secondo quanto rivelato da ‘ESPN’ il Manchester United nutre seri dubbi sul fatto che le spagnole o la Juve possano permettersi il centrocampista transalpino. La preferenza di Pogba ricadrebbe sul Real Madrid, ma il club britannico non crede che i campioni di Spagna possano permettersi trasferimento e pesante ingaggio del ragazzo, motivo per cui l’unica vera candidata credibile al momento all’estero rimane il Paris Saint Germain.

Lo United dal canto suo si aspetta di ricevere denaro più offerte di scambio, ma non prenderanno in considerazione calciatori non presenti nel proprio elenco di obiettivi. Intanto in questo contesto di dubbi ed incertezze in Italia va sempre monitorata la posizione dell’Inter di Suning, in passato accostata allo stesso Pogba ed eventualmente pronta a cogliere una possibile occasione.