Paul Pogba torna sul mercato: Mino Raiola auspica un ritorno alla Juventus per il francese, col Real Madrid ormai defilato

Mino Raiola ha riaperto il caso Paul Pogba. Il francese, ormai è chiaro a chiunque, non vede l’ora di scappar via dal Manchester United e le ipotesi sul suo futuro sono le solite. L’agente, ieri, ha provato a rilanciare la pista Juventus: non è un mistero che ai bianconeri piacerebbe riaverlo a disposizione, nè che il giocatore tornerebbe più che volentieri.

Il rapporto con gli ex compagni, la società e la città è idilliaco e, probabilmente, sarebbe la soluzione ideale per tutti. Se Raiola ha aperto in maniera così netta ai bianconeri c’è una ragione: al momento, è difficile trovare alternative che incontrino il favore del giocatore. L’unica, probabilmente, era il Real Madrid, un treno che ad oggi sembra passato.

Calciomercato, Perez molla Pogba: due sono gli obiettivi del Real Madrid

Come risulta anche a Calciomercato.it, infatti, dopo i tentativi di un anno fa, attualmente i blancos non hanno fatto filtrare la volontà di rituffarsi sul centrocampista. Zidane lo adora e ha fatto di tutto per convincere il club a portarlo al Bernabeu, ma il costo dell’affare e i rapporti non idilliaci tra Florentino Perez e Raiola hanno complicato irrimediabilmente la questione.

Gli spagnoli, oltretutto, nel suo ruolo corteggiano da tempo Eduardo Camavinga del Rennes e, inoltre, continuano a sperare nel sogno Kylian Mbappé. L’unico eventuale investimento monstre che si pianificherebbe nel 2021 è quello per il francese, vero sogno del madridismo. Via libera per la Juventus, dunque, che dovrà trovare il modo però di far quadrare i conti prima dell’assalto. Visto il momento, non sarà impresa semplice.