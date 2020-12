Calciomercato Milan e Juventus, anche l’Inter sul talento! Cifre e dettagli

Non solo Milan e Juventus. Anche l’Inter starebbe seguendo con attenzione Nuno Mendes

Come anticipato negli scorsi mesi da Calciomercato.it, il Milan è sulle tracce di Nuno Mendes, 18enne laterale sinistro dello Sporting. Il giovane talento ha già attirato su di sé le attenzioni di big europee come Arsenal, Liverpool e Manchester United, ed è stato accostato anche alla Juventus. Ma non solo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Milan e Juventus, anche l’Inter su Nuno Mendes | Ecco il prezzo

Nelle ultime ore anche l’Inter si sarebbe aggiunta alla corsa per Mendes: stando ad ‘A BOLA’, infatti, il club nerazzurro sta seguendo con grande attenzione il classe 2002. Tuttavia, come raccontato dalla nostra redazione, il prezzo del giocatore è già altissimo ed ammonta a 45 milioni di euro, l’equivalente della clausola rescissoria inserita nel contratto che lega il giovanissimo talento ai portoghesi fino al 2025. Inter, Milan e Juventus sono insomma avvertite.