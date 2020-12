Messi e Cristiano Ronaldo, secondo Don Balon, potrebbero ritrovarsi avversari in Premier League con le maglie di Manchester City e United

La Juventus stende con un sonoro 3-0 il Barcellona al ‘Camp Nou’ nell’ultimo match della fase a giorni di Champions League. Una vittoria storica per i bianconeri nel tempio blaugrana, con Cristiano Ronaldo che ha stravinto la sfida con l’eterno rivale Leo Messi grazie ad una doppietta realizzata su rigore. Freddissimo dal dischetto CR7, con il duello in campo di fronte all’argentino che non andava in scena dal derby di Spagna con la maglia del Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Pagelle e tabellino di Barcellona-Juventus: Ronaldo batte Messi

Juventus, c’è lo United per CR7: derby di Manchester con Messi

Barcellona e Messi deludenti di fronte ad una Juventus perfetta, con il fenomeno albiceleste che a fine stagione potrebbe lasciare la Catalogna dopo l’ultima telenovela estiva legata al suo futuro. La ‘Pulce’ sta pensando ad un possibile addio al Barça alla scadenza del contratto come scrive il portale ‘Don Balon’ e la destinazione più probabile lo porterebbe nuovamente alla corte di Pep Guardiola con la maglia stavolta del Manchester City, favorito sul PSG. E Messi, in caso di sbarco in Premier League, potrebbe trovarsi di fronte lo stesso Cristiano Ronaldo, che in caso di addio alla Juventus ad un anno dalla scadenza del contratto preferirebbe un ritorno al Manchester United rispetto alla destinazione Paris Saint-Germain. Uno scenario ancora lontanissimo, ma che fa sognare certamente la Manchester del calcio.