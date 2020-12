Samir Handanovic commenta con grande amarezza l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League

L’Inter esce dalla Champions League con un pareggio incolore contro lo Shakhtar Donetsk per 0-0. Nel postpartita il capitano Samir Handanovic ha commentato la beffa: “Era tutto o niente, alla fine è niente. Girone equilibrato, l’abbiamo perso a Kiev e oggi. Potevamo fare di più, ma ormai non c’è tempo di piangere, restano il campionato e la Coppa Italia. L’Inter non è squadra europea? I punti in campo lo dicono. Il campo non mente, bisogna accettare il verdetto di 6 partite. Abbiamo provato di tutto, con un gol la partita si indirizzava diversamente e loro si sono accontentati del pareggio, invece pensavo volessero di più”.

Ora il rischio è quello di subire il contraccolpo: “Quando i risultati non vanno bene in Champions ti devasta come morale e amarezza. Ora pensiamo a Cagliari, non c’è niente da piangere. Oggi era nelle nostre mani, mancava solo un gol”.