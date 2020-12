Champions League, Inter-Shakhtar 0-0: nerazzurri fuori dall’Europa

Il pareggio per 0-0 tra Inter e Shakhtar ha condannato i nerazzurri all’uscita dall’Europa già a dicembre. Un risultato clamoroso

C’era la paura di un possibile biscotto tra Real Madrid e Borussia Moenchegladbach in casa Inter, ma alla fine i Blancos hanno battuto i tedeschi per 2-0 Tuttavia, la squadra di Antonio Conte non è riuscita a vincere contro lo Shakhtar, non andando oltre lo 0-0. Un risultato che ha condannato l’Inter ad arrivare quarta nel girone, fuori sia dalla Champions, sia dall’Europa League.

I tifosi non hanno digerito il pareggio e si sono infuriati col proprio allenatore. Secondo anno consecutivo fuori dalla fase a gironi di Champions League per Conte: l’anno scorso, però, si era ‘consolato’ con il percorso in Europa League. Questa stagione, invece, i nerazzurri sono fuori dalle coppe europee già a dicembre. Clamoroso il colpo di testa di Sanchez nel finale, che ha colpito Romelu Lukaku, rimasto in fuorigioco.