Inter-Shakhtar, esplode la bomba Conte: “Dimissioni”

I tifosi dell’Inter sono furiosi con il loro allenatore Antonio Conte. Tutt’altro che positiva la prestazione contro lo Shakhtar, con i nerazzurri fuori dalla Champions

I tifosi dell’Inter sono molto contrariati nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha scelto di schierare Barella titolare -nonostante non sia al 100%- e relegare Christian Eriksen in panchina. Oltre a questo, ai tifosi nerazzurri non è andata giù la gestione del match contro lo Shakhtar, lo 0-0 che ha decretato l’uscita dalla Champions League. E come dimostrato da alcuni tweet, hanno invocato l’addio di Conte con l’hashtag ‘#ConteOut‘.

Inter, i tifosi vogliono le dimissioni di Conte

Di seguito, alcuni tweet dei tifosi dell’Inter che vorrebbero Conte lontano dalla panchina nerazzurra: l’esonero da parte della società oppure le dimissioni del tecnico.

Non è @gagliardini ad essere inadeguato in Europa: è il suo allenatore #Conte che proprio non ha una mezza idea di come si giochi nelle coppe #InterShakhtar #CONTEOUT #Contedimettiti — Sgriniar (@il_megamaiko) December 9, 2020

Quando anteponi la quantità alla qualità, in campo internazionale succede questo, sempre. Il parrucchino non impara mai!#ConteOut#InterShakhtar #ChampionsLeague #UCL — L’INTERISTA TRADIZIONALISTA (@albo_interista) December 9, 2020

Ci sono poi alcuni tifosi dell’Inter che non condividono le scelte di Conte e vorrebbero Eriksen titolare.