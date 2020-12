La Juventus si è qualificata al primo posto nel girone di Champions League dopo l’impresa storica del ‘Camp Nou’ contro il Barcellona

La Juventus ha schiantato ieri sera il Barcellona, ribaltando il passivo dell’Allianz Stadium con un rotondo 3-0 al ‘Camp Nou’ che vale il primo posto nel girone di Champions League alla squadra di Andrea Pirlo. Non un semplice dettaglio perché Ronaldo e compagni eviteranno tante big della competizione agli ottavi di finale. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, dal Porto al PSG: le possibili avversarie agli ottavi di Champions

Porto e Siviglia, in attesa che si completi stasera il quadro delle qualificate, sono al momento le uniche due squadre agli ottavi tra le possibili avversarie della Juve, che ovviamente non potrà incrociare al prossimo turno Barcellona e Lazio. Dal gruppo A uscirà una tra Atletico Madrid o Salisburgo, stasera avversarie: agli austriaci servirà solo una vittoria per scavalcare la formazione di Simeone. Nel raggruppamento dell’Inter, se i nerazzurri non si qualificheranno al secondo posto, è tutto apertissimo con Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Shakhtar ancora in corsa. Se l’Ajax eliminasse l’Atalanta i ‘Lancieri’ sarebbero nell’urna delle seconde, mentre dal gruppo H l’undici di Pirlo eviterebbe volentieri il Paris Saint-Germain. I parigini devono vincere oggi nel match rinviato martedì sera contro il Basaksehir per superare il Lipsia al primo posto.

Le possibili avversarie della Juventus agli ottavi:

Gruppo A: Atletico o Salisburgo

Gruppo B: Real Madrid, Gladbach, Shakhtar o nessuna

Gruppo C: Porto

Gruppo D: Ajax o nessuna

Gruppo E: Siviglia

Gruppo H: Lipsia o PSG