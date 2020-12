L’Atalanta di Gasperini accede agli ottavi di finale di Champions League dopo il successo contro l’Ajax ad Amsterdam

L‘Atalanta di Gasperini più forte delle polemiche. Per i bergamaschi non sono stati giorni facili. I rumors continui intorno alla vicenda Gasperini-Gomez non hanno di certo aiutato l’ambiente a preparare al meglio una partita decisiva come quella contro l’Ajax. Alla fine però i nerazzurri sono usciti dal Johan Cruijff Arena di Amsterdam con una vittoria.

All’Atalanta bastava un pareggio per conquistare il secondo posto nel Gruppo D alle spalle del Liverpool ma i bergamaschi si sono imposti per 1 a 0 grazie ad un gol di Muriel, arrivato a cinque minuti dalla fine. Un risultato certamente favorito anche dall’espulsione di Gravenberch, arrivata al 78′. Gli uomini di Gasperini volano così agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo.

Ajax-Atalanta 0-1: 85′ Muriel

Midtiylland-Liverpool 1-1: 1′ Salah, 62′ Scholz

Classifica: Liverpool 13, Atalanta 11, Ajax 7, Midtiylland 2