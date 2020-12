Tensione in casa Atalanta alla vigilia del match con l’Ajax, ipotesi dimissioni per il tecnico Gasperini: le ultime

Atalanta che domani in Champions League sul campo dell’Ajax si gioca il passaggio del turno. Serve almeno un pari ai nerazzurri per mantenere il vantaggio in classifica di un punto sugli olandesi e avanzare agli ottavi di finale del torneo. Ma arrivano voci di tensioni fortissime in casa nerazzurra, che potrebbero portare anche a sviluppi clamorosi.

Secondo ‘Sport Mediaset’, giungono rumours da Bergamo secondo cui il caso Gomez avrebbe avuto degli strascichi in questi giorni. I malumori si stanno ripercuotendo sullo spogliatoio e si parla di possibili dimissioni di Gasperini, dopo la partita di domani sera. Uno scenario che avrebbe dell’incredibile, il tecnico in conferenza stampa ha evitato di parlare dell’argomento ma la situazione è da monitorare costantemente nelle prossime ore.