Marten de Roon commenta in conferenza stampa le voci sul Barcellona

Marten de Roon 'dribbla' le voci sul Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Ajax–Atalanta, il centrocampista olandese ha commentato così i rumors sull'interessamento del club blaugrana nei suoi confronti: "Non ho nessun commento da fare, sono concentrato sull'Atalanta. Sto bene qui, la famiglia è felice. Non ho pensato alle voci".

Almeno per il momento, dunque, de Roon pensa solo all’Atalanta e alla decisiva sfida di Champions League contro l’Ajax in programma domani.