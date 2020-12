Continua a tenere banco il caso Suarez e i possibili rischi per la Juventus e i suoi dirigenti, in particolare Paratici

In questi ultimi giorni in casa Juventus si è tornato a parlare con insistenza del caso Suarez, in seguito al comunicato della Procura di Perugia. In seguito è arrivata la nota del club bianconero, anche sulla situazione di Fabio Paratici, con i tifosi e non solo che hanno cominciato a interrogarsi su cosa rischi la Juve. A tal proposito ha parlato anche l’avvocato Ruggero Distaso, esperto di diritto sportivo: “La Juventus avrà tanti legali che la difenderanno: i tifosi bianconeri stanno parlando del caso Recoba. E’ errato dal punto di vista giuridico, il Codice di giustizia sportiva è stato riformato 4 volte nel frattempo”.

Caso Suarez, avvocato Distaso: “La Juventus rischia due punti di penalizzazione”

Distaso, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, ha parlato proprio dei rischi per la Juventus tra sanzioni e penalizzazioni. “Dal punto di vista penale, la Juventus rischia una serie di sanzioni di carattere amministrativo. Dal punto di vista sportivo rischia relativamente poco: coloro che cercano di raggirare la norma sul tesseramento degli extracomunitari vengono puniti diversamente se responsabilità diretta o oggettivi – continua l’avvocato sul caso Suarez -. Nel caso della Juventus è responsabilità diretta: nella peggiore delle ipotesi rischia 2 punti di penalizzazione. Il ruolo di Paratici porta ad una responsabilità diretta della Juve, se la caverà con poco”.