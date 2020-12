‘Gigio’ Donnarumma non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Milan la prossima estate. Arriva la frenata del suo agente Raiola

Come sempre senza peli sulla lingua Mino Raiola nella lunga intervista rilasciata al quotidiano ‘Tuttosport‘. Il potente agente si è soffermato sul futuro dei suoi assistiti, tra cui ovviamente spicca anche Gianluigi Donnarumma. Il giovane portiere classe ’99 è in scadenza la prossima estate con il Milan e non ha mai fatto mistero di voler proseguire l’avventura con i colori rossoneri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Milan, Raiola frena sul rinnovo di Donnarumma

La fumata bianca sembrava vicina dopo le indiscrezioni trapelate negli ultimi tempi, ma è lo stesso Raiola a spaventare i tifosi del ‘Diavolo’ sulla permanenza di Donnarumma: “Al momento è del Milan, poi si vedrà. Rischio divorzio? Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi ero qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”, spiega Raiola a ‘Tuttosport’.