Dalla Spagna parlano di un interessamento reale della Juventus per Joao Felix, ma l’affare è possibile solo con dei sacrifici importanti

Nonostante stia vivendo una stagione decisamente all’altezza della cifra spesa nell’estate del 2019 dall’Atletico Madrid, Joao Felix continua ad essere al centro di numerose voci di calciomercato, soprattutto in Spagna. Il portale ‘fichajes.net’, ad esempio, torna a parlare di un interessamento concreto da parte di Juventus e Manchester City. Per i due club non sarà tuttavia facile strappare l’attaccante portoghese ai colchoneros, sopratutto perché per farlo servirebbero più di 120 milioni di euro. Una cifra decisamente fuori dalla portata delle casse bianconere, a men che non si trovino vie alternative.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tradimento Dybala: Inter in agguato | Ma c’è anche lo scambio

Calciomercato Juventus, Dybala e Bentancur per Joao Felix

Una di queste conduce al sacrificio di almeno due pezzi da novanta, da tempi non sospetti molto graditi a Diego Simeone. Stiamo parlando di Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur. La loro valutazione si avvicina molto ai famigerati 120 milioni di euro (60 l’argentino e 45-50 milioni l’uruguaiano), mentre sarebbe molto più difficile avvicinarsi a quelle cifre con il cartellino di Demiral, altro osservato speciale del Cholo. Se non attraverso un mega scambio tra i due club, l’assalto al pupillo di Cristiano Ronaldo potrebbe avvenire solamente dopo la cessione di questi calciatori.