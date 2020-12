Calciomercato, Correa da Champions: la Juventus (e non solo) ci ripensa

Joaquin Correa a segno in Lazio-Brugge: l’attaccante argentino torna al centro del mercato, ci pensa la Juventus e non solo

Il timbro di Joaquin Correa in Champions League. L’attaccante argentino è andato a segno contro il Brugge, bissando la rete che aveva già realizzato nella gara di andata. Una marcature che fa accendere nuovamente i riflettori su di lui in ottica calciomercato. Il 25enne sudamericano la scorsa estate era stato accostato alla Juventus e i bianconeri non hanno perso interesse. Del resto a Pirlo un attaccante manca e Correa sarebbe in grado di affiancare sia Cristiano Ronaldo che Morata, assicurando gol e soprattutto assist. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, nuovo assalto a Milinkovic Savic | Ci sono anche Juve e Inter

Calciomercato Juventus, anche Milan e Atletico su Correa

Il suo nome potrebbe anche stuzzicare la fantasia del Milan, soprattutto nel caso (sempre più probabile) che Calhanoglu vada via, considerato il contratto in scadenza. Ma Correa piace anche all’estero dove, ad esempio, Simeone lo accoglierebbe a braccia aperte nel suo Atletico Madrid, avendolo già cercato anche in passato. Per tutte c’è da fare i conti con la valutazione della Lazio: 50-55 milioni di euro. Idee che tornano di moda grazie alla vetrina Champions: Correa in gol e le big puntano gli occhi su di lui.