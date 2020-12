"La JUVENTUS punterà su POGBA già a GENNAIO!"

#Calciomercato #Pogba #Juventus



Calciomercato JUVENTUS | Reggiani: "Pogba a Torino per 50 MILIONI"



Insieme al nostro ospite Ivan Reggiani, nella nostra diretta sui sorteggi mondiali per Qatar 2022, parliamo anche di calciomercato. Un ritorno in Italia sponda Juventus, che potrebbe avere del CLAMOROSO, quello di Paul Pogba! Reggiani ci da anche le cifre e le modalità con cui la Juve potrebbe riacquistare Pogba per puntare alla Champions, già nella finestra di mercato invernale! Tutte le news di calciomercato insieme a noi!



