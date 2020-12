La Juventus e il ritorno di Pogba | Ecco perché l’Inter può provarci

Torna in primo piano il futuro di Paul Pogba: la Juventus sogna il ritorno, ma può provarci anche l’Inter

L’annuncio di Mino Raiola scuote il calciomercato. Il potente procuratore ha dichiarato che l’avventura di Pogba al Manchester United è finita. Una vera e propria ‘bomba’ che riguarda anche la Juventus. È infatti nota la volontà del club bianconero di riportare il centrocampista francese a Torino. In questo senso, in esclusiva a Calciomercato.it, l’intermediario Ivan Reggiani ha addirittura assicurato che l’operazione per il suo ritorno è ben avviata, per una cifra di circa 50 milioni di euro più qualche bonus importante. Ma non solo. Attenzione anche all’Inter: ecco perché la società nerazzurra può provarci per Pogba.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato Juventus, anche l’Inter può provarci per Pogba | I dettagli

Non è escluso che anche l’Inter faccia un tentativo per Paul Pogba. Il centrocampista è stato lanciato alla Juventus da Conte, ed è di fatto esploso definitivamente proprio con l’attuale allenatore nerazzurro in panchina. Senza dimenticare che a portarlo in Italia a parametro zero dallo United è stato Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter. Tatticamente, dunque, ci sono pochi dubbi per i nerazzurri, che andranno con ogni probabilità alla ricerca di un nuovo centrocampista col ‘tesoretto’ accumulato dalla cessione del sicuro partente Eriksen. Tuttavia, i rapporti tra Raiola e la Juventus sono piuttosto solidi e Pogba non ha mai fatto mistero di amare l’ambiente bianconero. Ma nel calciomercato, si sa, nulla è precluso. Staremo a vedere.