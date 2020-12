Serie A, 10/a giornata | Roma e Sassuolo si annullano, pari a Parma

Risultati, marcatori e classifica dopo le gare odierne delle ore 15 nel campionato di Serie A, in campo Roma-Sassuolo e Parma-Benevento

Pomeriggio avaro di gol in questa domenica di Serie A, iniziata con il pareggio per 1-1 tra Verona e Cagliari nel lunch match. Tre le gare in programma nel pomeriggio ma solamente due quelle poi effettivamente giocate. Udinese-Atalanta è stata infatti rinviata per impraticabilità del terreno di gioco dovuta alla copiosa pioggia abbattutasi sulla ‘Dacia Arena’.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Doppio pareggio a reti bianche all’Olimpico in Roma-Sassuolo e al ‘Tardini’ in Parma-Benevento. I giallorossi in dieci uomini per oltre un tempo si sono visti anche annullare un gol dal Var, esattamente come gli ospiti che nella ripresa erano andati a segno con Haraslin. Si dividono la posta in gioco anche Parma e Benevento.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 23 punti; Inter* 21; Juventus* 20; Sassuolo* 19; Roma 18*; Napoli** e Lazio* 17; Verona* 16; Atalanta*** 14; Bologna* e Cagliari* 12; Sampdoria e Benevento* 11; Udinese***, Spezia* e Parma* 10; Fiorentina 8; Torino* 6; Genoa 5; Crotone 2

*una partita in più

**un punto di penalizzazione

*** una gara da recuperare

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milik, ESCLUSIVO: il punto tra Juventus, Inter, Roma e Atletico

CMIT TV | “L’Inter poteva acquistare Cristiano Ronaldo per 3,5 milioni!”