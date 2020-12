Udinese-Atalanta è rinviata a causa delle condizioni del terreno di gioco della ‘Dacia Arena’. La decisione è ufficiale

Niente da fare per Udinese e Atalanta. Al termine del nuovo sopralluogo, previsto per le 15.45, l’arbitro La Penna, di comune accordo con i due capitani De Paul e Toloi, ha deciso di rinviare il match della decima giornata a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco della ‘Dacia Arena’ di Udine. La pioggia, copiosa da questa mattina, è ancora insistente ed in alcune zone del campo la palla di fatto non rimbalza. La gara è così rinviata a data da destinarsi.

