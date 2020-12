Calciomercato Juventus, Zidane per il dopo Pirlo: la chiave

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a pensare a Zidane per la panchina del futuro: fiducia a Pirlo, ma il francese in agguato

La vittoria di ieri contro il Siviglia ha per il momento dato respiro a Zidane sulla panchina del Real Madrid, ma il vero redde rationem è solo rimandato. Come già anticipato da Calciomercato.it infatti, il Real prenderà una decisione su Zidane solo dopo la gara con il Borussia Monchengladbach. Sarà il percorso in Champions League a decidere del futuro del tecnico francese, una eliminazione clamorosa al primo turno sancirebbe la fine della sua avventura.

La Juventus osserva con attenzione i destini europei del grande ex e spera di avere finalmente l’occasione di coronare un lungo inseguimento. Non è un mistero infatti che Zizou sia da tempo nel mirino dei bianconeri e, stando al ‘QS’, il club vuole già guardare in prospettiva e tutelarsi. C’è fiducia in Pirlo, ma se i risultati alla fine della stagione non dovessero corrispondere alle aspettative, con Zidane libero su piazza l’esito sarebbe piuttosto naturale. Addirittura, se l’attuale tecnico bianconero dovesse andare incontro a un flop conclamato (specialmente in Europa, palcoscenico decisivo anche per il ‘maestro’), potrebbe esserci l’avvicendamento in corsa.

