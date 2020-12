Angel Di Maria è in scadenza 2021 con il PSG, Juventus e Inter sono molto interessate al giocatore, che arriverebbe a zero

La Juventus e l’Inter monitorano attentamente le situazioni contrattuali dei calciatori in scadenza nel 2021. I bianconeri negli anni si sono assicurati a zero calciatori del calibro di Andrea Pirlo – che oggi siede in panchina – ma anche Pogba, Ramsey, Rabiot. Il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbe continuare con questa ‘tradizione’: rinforzare la rosa sfruttando le occasioni che presenta il calciomercato e una di queste potrebbe essere Angel Di Maria. Beppe Marotta, invece, vuole aggiungere nomi importanti in grado di far vincere subito l’Inter.

Juventus e Inter, la trattativa tra Di Maria e il PSG

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe‘, Angel Di Maria vorrebbe restare al Paris Saint-Germain. La trattativa per il rinnovo l’esterno argentino, col contratto in scadenza nel 2021, è però in fase di stallo. El Fideo ha chiesto a Leonardo il prolungamento di altri due anni. Il ds brasiliano, invece, vorrebbe sì continuare con Di Maria in squadra, ma avrebbe fatto un’offerta ufficiale con stipendio al ribasso all’argentino. Una trattativa nel quale Inter e Juventus potrebbero inserirsi. Il club bianconero ha spesso messo a segno colpi a parametro zero con ingaggi importanti, i nerazzurri sono pronti ad aggiungere qualità ed esperienza nella rosa a disposizione di Conte. Un’occasione ghiotta in entrambi i casi. Sarebbe l’ennesimo derby di calciomercato.

