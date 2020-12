Calciomercato Juventus, centrocampista dalla Spagna | I dettagli

Novità sul calciomercato della Juventus: occhi su un centrocampista che milita nella Liga spagnola, che tra l’altro ha un passato in Serie A

La Juventus è interessata a un calciatore con un passato in Serie A, come raccolto in esclusiva da Calciomercatonews.com. Il centrocampista ha lasciato un bel ricordo nel massimo campionato italiano, ma sta faticando in Liga dove non è una prima scelta. Clicca qui per sapere di più.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE