Calciomercato, retroscena Immobile: lo voleva il Milan! Occhio alla Cina

Il futuro di Ciro Immobile sarebbe potuto essere clamorosamente lontano dalla Lazio nella sessione estiva di calciomercato. Di seguito il retroscena

Ciro Immobile è uno dei perni assoluti della Lazio. L’attaccante è riuscito a segnare anche oggi contro lo Spezia, sbloccando la partita al momento sul punteggio di 0-2 per i biancocelesti. In estate, però, dopo una stagione da sogno che ha portato anche la Scarpa d’Oro, di certo non sono mancati gli interessamenti per l’attaccante. Ricostruiamo tutti i passaggi della vicenda e le squadre interessate alla punta italiana.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Immobile nel mirino del Milan e non solo: ecco il retroscena

Prima di confermare Zlatan Ibrahimovic ci aveva pensato il Milan quest’estate. I rossoneri non erano soli: ci ha pensato anche l’Everton di Ancelotti e De Laurentiis al Napoli prima dell’arrivo di Osimhen. La richiesta di Lotito però era altissima: 50 milioni di euro. Nessuno voleva arrivare a quell’offerta economica. A gennaio, potrebbe invece tentare l’affondo Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou. L’attaccante sembra in ogni caso intenzionato a restare in biancoceleste. Con la Lazio il contratto è stato rinnovato fino al 2025 di recente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> DIRETTA Serie A, Spezia-Lazio 0-2: Milinkovic-Savic su punizione – LIVE