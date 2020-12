DIRETTA Serie A, Spezia-Lazio: formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Manuzzi’ tra le squadre di Italiano e Inzaghi in tempo reale

La Lazio è di scena sul campo di Cesena contro lo Spezia nell’anticipo che apre la decima giornata di Serie A. Reduci dal buon pareggio in Champions League, i capitolini di Inzaghi vogliono tornare a fare bene anche in campionato dopo il ko interno contro l’Udinese per non perdere terreno dal quarto posto. Ma i liguri di Italiano hanno intenzione di continuare a sorprendere e puntano ad allungare la striscia di tre risultati utili di fila. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Manuzzi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All.: Italiano

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile. All.: Simone Inzaghi

CLASSIFICA: Milan punti 23, Inter 18, Sassuolo 18, Juventus 17, Napoli 17, Roma 17, Verona 15, Atalanta 14, Lazio 14, Bologna 12, Cagliari 11, Sampdoria 11, Spezia 10, Benevento 10, Udinese 10, Parma 9, Fiorentina 8, Torino6, Genoa 5, Crotone 2.