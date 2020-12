Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Nuovo affare col Real

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Cristiano Ronaldo e il suo successore che potrebbe arrivare proprio dal Real Madrid

Non solo Dybala, questa potrebbe essere anche l’ultima stagione di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. La partenza del fuoriclasse portoghese, a un anno dalla scadenza del suo contratto (giugno 2022), consentirebbe ai bianconeri di dare respiro al monte-ingaggi considerato che lo stipendio del portoghese è di circa 31 milioni di euro netti. Lo stesso CR7 potrebbe aver voglia di una nuova sfida, occhio sempre al PSG, per provare a rivincere Champions e Pallone d’Oro.

Il suo erede? Non è escluso che possa arrivare proprio dalle ‘Merengues’. Il nome che può far gola ai bianconeri è quello di Eden Hazard, flop a Madrid e, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, in rotta con Perez e ambiente. Se andasse via Zidane, che lo ha voluto con forza, l’addio al Real sarebbe praticamente certo. Secondo ‘Don Diario’, il fantasista belga potrebbe essere acquistato a prezzo di ‘saldo’, ovverosia per ‘soli’ 50 milioni di euro. Uno sforzo la Juve dovrebbe nel caso farlo lato stipendio, dato che l’attuale dell’ex Chelsea tocca quota 15 netti. Staremo a vedere.

