Calciomercato Juventus, Dybala può finire in Spagna | Le ultime

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Paulo Dybala e il suo possibile futuro lontano da Torino e dall’Italia. Torna alla ribalta un suo grande estimatore

Questa può essere l’ultima stagione di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. L’argentino non è più al centro del progetto e la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2022, stenta a decollare. Inoltre c’è l’esigenza da parte dei bianconeri di realizzare una cessione importante per mettere un po’ in ordine i conti in rosso. Il futuro del classe ’93 potrebbe essere in Spagna, stando perlomeno alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla penisola Iberica.

‘DiarioGol’ rilancia quest’oggi la pista Real Madrid, un rilancio non casuale ma legato al possibile arrivo di Pochettino al posto del traballante Zidane. Per il portale spagnolo, il tecnico argentino avrebbe chiesto tre acquisti a Florentino Perez come ‘condizione’ per il suo sì alla panchina delle ‘Merengues’, ovvero i suoi ‘fedelissimi’ ai tempi del Tottenham, Dele Alli ed Harry Kane, e appunto Dybala che provò a prendere per gli ‘Spurs’ (l’accordo con la Juve ci fu, mancò quello col numero dieci) nell’estate 2019. La valutazione di Dybala, senza rinnovo, potrebbe non andare oltre i 50-55 milioni di euro.