Caso Suarez, Spadafora tuona: “Bruttissima vicenda. Processo in corso”

Non si placano le polemiche riguardo il caso Suarez e la posizione della Juventus nella vicenda. Vincenzo Spadafora ha fatto il punto della situazione

Il caso Luis Suarez sta dominando gli ultimi giorni diventando una delle questioni prioritarie delle cronache sportive e non solo. Nella giornata di ieri è arrivato l’avviso di garanzia per Fabio Paratici, dirigente della Juventus e il club ha pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare la sua posizione sulla vicenda. Nelle ultime ore, ne ha parlato anche il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora.

Esame Suarez, le dichiarazioni di Spadafora sul caso

Intervistato da ‘Il Foglio’, Spadafora si è espresso in maniera piuttosto netta sulla vicenda: “Si tratta di una bruttissima vicenda. C’è un processo in corso e vorrei evitare di commentare”. Si sofferma poi sulla questione con ironia: “Vi offro al massimo un gioco di parole. Per coloro che hanno a cuore il Reddito di cittadinanza, non è il massimo vedere un’indagine al centro della quale c’è una cittadinanza da reddito“. Insomma, il Ministro non si sbilancia ulteriormente, ma la stoccata è arrivata forte e chiaro.

